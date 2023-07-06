الصين تطلق أول نظام لتشغيل الحواسيب المكتبية لتقليل الاعتماد على الغرب

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أطلقت الصين أول نظام تشغيل للحواسيب المكتبية مفتوح المصدر، في أول خطوة من نوعها لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية.ويحمل النظام الجديد اسم OpenKylin، وهو يعتمد على نظام لينوكس، وتم إطلاقه الأربعاء.وشارك في بناء النظام الجديد نحو 4 آلاف مطور، وبات يستخدم حالياً في برامج الصين الفضائية، وكذلك عدة منظمات وقطاعات كالقطاعات المالية وقطاع الطاقة، وفق تقارير صينية.