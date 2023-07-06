قلق دولي بشأن مصير الباحثة إليزابيث تسوركوف.. اليكم آخر المعطيات حول اختطافها

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وقالت عائلة تسوركوف إنها اختطفت خلال عملها على بحث لجامعة برنستون الأميركية حيث تعد للدكتوراه، وفقا لنيويورك تايمز، بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن جماعة "كتائب حزب الله" العراقية المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، هي من اختطفت تسوركوف، ولا تزال على قيد الحياة.



ولم تتبن الجماعة المسلحة الموالية لإيران أو غيرها المسؤولية عن اختطاف تسوركوف.

غموض وتكتم

وقالت عائلة تسوركوف، 36 عاما، إن ابنتهم اختطفت منذ آذار الماضي في العراق، لكن لم يعلن عن اختطافها بشكل رسمي إلا الأربعاء.



وفي نهاية آذار الماضي، أعلنت وكالات أنباء محلية عراقية اعتقال "إيراني بتهمة اختطاف مواطنة روسية تحمل الجنسية الأميركية"، في بغداد، إذ كان يُعتقد وقتها، وفقا لمصادر أمنية تحدثت لموقع "الحرة" إن تسوركوف مواطنة أميركية.



لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت لـموقع "الحرة" أن تكون الباحثة حاملة للجنسية الأميركية.



ووفقا لمصدر محلي عراقي، مطلع على آخر تحركات تسوركوف، فإن الباحثة كانت تتجنب التصريح بأنها تحمل الجنسية الإسرائيلية، وكانت تقول إنها طالبة أميركية – روسية تعمل على إكمال شهادة دكتوراه في الجماعات الدينية.



ويقول المصدر إن إليزابيث جاءت إلى ميسان جنوبي العراق في مارس الماضي، وبقيت فيها نحو أسبوع، لمقابلة قياديين سابقين وحاليين في التيار الصدري، في إطار الدراسة التي تعدها.



وهي معلومات أكدها تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.



واختفت تسوركوف بعد ثلاثة أيام من عودتها من ميسان إلى بغداد، وفقا للمصدر.



وقال مصدر في الاستخبارات العراقية لفرانس برس إن تسوركوف خُطفت بينما كانت تغادر مقهى في حي الكرادة في العاصمة العراقية.



وحصلت وكالة فرانس برس من المصدر نفسه على مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة في المقهى تظهر فيه شابة تغادر برفقة رجل.



وبحسب المصدر فإن المرأة التي ظهرت في التسجيل هي تسوركوف والرجل الذي رافقها هو الخاطف، وهو عنصر في مجموعة عراقية موالية لإيران.



وقالت وكالة فرانس برس إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو.



وفي أواخر أيار، قال عضو في الاستخبارات العراقية لوكالة فرانس برس إنه تلقى تعليمات من رؤسائه بوقف التحقيق في اختفاء تسوركوف.



وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة فرانس برس في أواخر أبريل "للأسف في هذه اللحظة ليس لدى السفارتين الروسيتين في العراق وإيران أي معلومات عن مكان إليزابيت تسوركوف". كشف إعلان أسرة الباحثة الإسرائيلية – الروسية، إليزابيث تسوركوف، عن اختطافها جانبا من لغز اختفاء طالبة الدكتوراه التي شوهدت آخر مرة في مقهى في العاصمة العراقية بغداد، وفقا لوكالة فرانس برس، لكن مصير الباحثة لا يزال يكتنفه الغموض.وقالت عائلة تسوركوف إنها اختطفت خلال عملها على بحث لجامعة برنستون الأميركية حيث تعد للدكتوراه، وفقا لنيويورك تايمز، بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن جماعة "كتائب حزب الله" العراقية المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، هي من اختطفت تسوركوف، ولا تزال على قيد الحياة.ولم تتبن الجماعة المسلحة الموالية لإيران أو غيرها المسؤولية عن اختطاف تسوركوف.غموض وتكتموقالت عائلة تسوركوف، 36 عاما، إن ابنتهم اختطفت منذ آذار الماضي في العراق، لكن لم يعلن عن اختطافها بشكل رسمي إلا الأربعاء.وفي نهاية آذار الماضي، أعلنت وكالات أنباء محلية عراقية اعتقال "إيراني بتهمة اختطاف مواطنة روسية تحمل الجنسية الأميركية"، في بغداد، إذ كان يُعتقد وقتها، وفقا لمصادر أمنية تحدثت لموقع "الحرة" إن تسوركوف مواطنة أميركية.لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت لـموقع "الحرة" أن تكون الباحثة حاملة للجنسية الأميركية.ووفقا لمصدر محلي عراقي، مطلع على آخر تحركات تسوركوف، فإن الباحثة كانت تتجنب التصريح بأنها تحمل الجنسية الإسرائيلية، وكانت تقول إنها طالبة أميركية – روسية تعمل على إكمال شهادة دكتوراه في الجماعات الدينية.ويقول المصدر إن إليزابيث جاءت إلى ميسان جنوبي العراق في مارس الماضي، وبقيت فيها نحو أسبوع، لمقابلة قياديين سابقين وحاليين في التيار الصدري، في إطار الدراسة التي تعدها.وهي معلومات أكدها تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.واختفت تسوركوف بعد ثلاثة أيام من عودتها من ميسان إلى بغداد، وفقا للمصدر.وقال مصدر في الاستخبارات العراقية لفرانس برس إن تسوركوف خُطفت بينما كانت تغادر مقهى في حي الكرادة في العاصمة العراقية.وحصلت وكالة فرانس برس من المصدر نفسه على مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة في المقهى تظهر فيه شابة تغادر برفقة رجل.وبحسب المصدر فإن المرأة التي ظهرت في التسجيل هي تسوركوف والرجل الذي رافقها هو الخاطف، وهو عنصر في مجموعة عراقية موالية لإيران.وقالت وكالة فرانس برس إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو.وفي أواخر أيار، قال عضو في الاستخبارات العراقية لوكالة فرانس برس إنه تلقى تعليمات من رؤسائه بوقف التحقيق في اختفاء تسوركوف.وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة فرانس برس في أواخر أبريل "للأسف في هذه اللحظة ليس لدى السفارتين الروسيتين في العراق وإيران أي معلومات عن مكان إليزابيت تسوركوف".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن عناصر الأمن الإسرائيليين يعملون مع نظرائهم الأميركيين والروس لإطلاق سراح تسوركوف في أقرب وقت ممكن.



وردا على المعلومات التي تحدثت عن وجود تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل بشأن خطف مواطنة تحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية من قبل جماعة موالية لإيران في العراق، قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة" "نحن على علم بعملية الخطف هذه وندين اختطاف المواطنين".

وقال مركز نيولاينز للأبحاث إن آخر اتصال له مع إليزابيث تسوركوف كان في 19 آذار.



وقال المركز في بيان إن الباحثة أبلغت "أنها سئمت من إجراء بحث ميداني في الشرق الأوسط وأرادت العودة إلى جامعة برينستون لكتابة أطروحة الدكتوراه.



وأضاف المركز "علمنا بعد أسبوع من مصادرنا أن ميليشيا موالية لإيران قد اختطفتها في بغداد ولم نسمع عنها منذ ذلك الحين".