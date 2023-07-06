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الاتحاد التونسي: ندعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في صفاقس

Lebanon 24
06-07-2023 | 02:22
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أبدى الاتحاد التونسي للشغل بصفاقس انزعاجه من التطور الخطير للأوضاع في المدينة نتيجة تزايد حالات العنف والخروج عن القانون لما وصفها بالأعداد الغفيرة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وأعرب اتحاد الشغل في بيان عن تضامنه مع كل أهالي صفاقس أمام ما وصفه بالوضع الخطير الذي يعيشونه، محملا السلطات التونسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بجهة صفاقس، ومطالبا الحكومة بضرورة التحرك.
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واعتبر الاتحاد أن تقصير الحكومة في تعاملها مع أزمة المهاجرين غير النظاميين زاد في تعميقها.

وبدأ مهاجرون من دول الساحل والصحراء في مغادرة مدينة صفاقس أمس، في أعقاب مواجهات وصدامات دامية مع السكان المحليين أدت إلى مقتل أحد السكان واعتقال العشرات، وبعد تعرّضهم لحملات مناهضة لتواجدهم ودعوات تطالب بترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم.

وشوهدت أعداد غفيرة من المهاجرين في محطات النقل البري وهي تستعد للانتقال إلى وجهات أخرى بعيدا عن مدينة صفاقس، حيث أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قوافل من المهاجرين في شكل طوابير داخل محطتي القطار وسيارات الأجرة حاملين حقائب السفر.
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