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عربي-دولي

ألمانيا: القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات

Lebanon 24
06-07-2023 | 03:12
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أعلن المدعي العام الألماني إصدار مذكرة توقيف والقبض صباح اليوم الخميس، على مجموعة كانت تعد لعمليات إرهابية في ألمانيا.
والمجموعة تضم 6 أشخاص من طاجيكستان وقيرغيزستان ومرتبطة بتنظيم داعش في خراسان.
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وحصلت الاعتقالات في غرب ألمانيا في ولاية شمال الراين فستفاليا وفي ساكسونية السفلى إضافة إلى هولندا.

والمجموعة دخلت ألمانيا في بداية الحرب بأوكرانيا كلاجئين وشكلوا مجموعة إرهابية وحاولوا شراء أسلحة وكانوا قد بدؤوا البحث عن أهداف، فيما لم يكن هناك أي اعتداء وشيك.
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