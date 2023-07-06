Advertisement

عربي-دولي

أمين عام الناتو: معظم قوات فاغنر لم تنتقل إلى بيلاروسيا

Lebanon 24
06-07-2023 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1084760-638242362642011294.jpg
Doc-P-1084760-638242362642011294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم إبرام رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، صفقة للانتقال إلى بيلاروسيا، كشف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن عدداً قليلاً فقط من مقاتلي فاغنر قد انتهى بهم الأمر هناك.
وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قال أمين الناتو إن قوات فاغنر لا تزال نشطة في إفريقيا وبعيدة عن خط المواجهة في أوكرانيا، لكن لم يصل الكثير منهم إلى بيلاروسيا.
Advertisement

وأضاف ستولتنبرغ: "لقد رأينا بعض الاستعدادات لاستضافة قوات فاغنر". لكنه أضاف: "لم نرَ حتى الآن الكثير منهم يصلون".

كذلك أكد أن الناتو يتابع عن كثب ما يحدث في بيلاروسيا، مشيراً إلى أن "ما رأيناه هو أن قوات فاغنر تواصل العمل في إفريقيا"، مشدداً على أنه بينما لم يذهب الكثيرون إلى بيلاروسيا، فإن "بعضهم موجود في أوكرانيا، لكن ليس في الخطوط الأمامية".

مع ذلك، كان الأمين العام حذراً في تقييمه لما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لفاغنر.

وقال "أعتقد أنه من السابق لأوانه بعض الشيء استخلاص أي استنتاجات نهائية" للعواقب المترتبة على أحداث فاغنر الأخيرة.

تحديات كبيرة أمام كييف
وردا على سؤال حول الهجوم المضاد لأوكرانيا، كان الأمين العام متفائلا لكنه أقر بالتحديات الكبيرة التي تواجهها قوات كييف في ساحة المعركة.

وقال: "لقد أحرز الأوكرانيون تقدماً، لكنهم يواجهون قتالاً شرساً". وتابع رئيس الناتو: "إنهم يواجهون تضاريس صعبة ويواجهون مقاومة روسية محفورة"، مشيراً إلى "الكثير من الخطوط الدفاعية المعدة مسبقاً".
وأوضح الأمين العام أن ذلك أثر على وتيرة التقدم.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توسط في صفقة لكي يتوجه بريغوجين إلى بلاده بعد تمرد فاشل في روسيا، مما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود فاغنر في المنطقة في المستقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:15 | 2023-07-06
06:03 | 2023-07-06
05:46 | 2023-07-06
05:30 | 2023-07-06
05:00 | 2023-07-06
04:30 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website