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عربي-دولي

"أنانية وعجرفة"... الصين تنتقد اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

Lebanon 24
06-07-2023 | 03:49
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن اليابان لم تستشر المجتمع الدولي وخاصة أصحاب المصلحة "بشكل كامل" في خطتها لتصريف المياه الملوثة بمحطة فوكوشيما النووية المعطلة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي في بكين، أن هذا أظهر "أنانية وعجرفة" اليابان.
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وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت موافقتها على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريبًا بصرف نحو 1,33 مليون طنّ من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها، قبل أن يصل الموقع الذي دمره زلزال تبعه تسونامي في 11 آذار 2011، إلى مرحلة التشبع، وفق "فرانس برس".

وانتقدت الصين هذا الإجراء بشدة. لكن مدير الوكالة رافاييل جروسي، اعتبر أن هذا المشروع "يفي بمعايير السلامة الدولية" وسيكون له "تأثير إشعاعي ضئيل على السكان والبيئة".
المصدر: الشرق
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