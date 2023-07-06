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عربي-دولي

قتلى وجرحى بقصف استهدف مبنى سكنياً بمدينة لفيف الأوكرانية

Lebanon 24
06-07-2023 | 03:55
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أفادت السلطات الأوكرانية أن قصفا روسيا استهدف مدينة لفيف غرب أوكرانيا، وأدى إلى تضرر "بنى تحتية حيوية" في المدينة ومقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جروح.
وكتب حاكم لفيف مكسيم كوزيتسكي على تليغرام "تضررت منشأة هامة مرتبطة بالبنية التحتية في لفيف، وهناك جرحى وفقا لتقارير أولية".
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فيما لم يذكر كوزيتسكي تفاصيل أخرى ولم يحدد ما إذا كان القصف حصل بطائرات مسيرة أو صواريخ.

لكنه كان قد حذر في وقت سابق نقلا عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية من أن صواريخ عدة "تتحرك باتجاه المناطق الغربية".
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