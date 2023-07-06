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عربي-دولي

ستولتنبرغ: الهجوم الأوكراني المضاد يواجه مشاكل خطيرة في ساحة القتال

Lebanon 24
06-07-2023 | 03:59
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 أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الهجوم المضاد الأوكراني يواجه مشاكل خطيرة، وقد أثر تعزيز القوات الروسية على وتيرة تقدم القوات الأوكرانية.

ونقلت عنه وكالة "نوفوستي" : "الأوكرانيون يواجهون تضاريس صعبة"، مشيرا إلى "العديد من الخطوط الدفاعية المعدة مسبقا بالطبع أثر هذا على وتيرة التقدم".
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وأفادت قناة "سي إن إن" في تقرير سابق لها، بأن الغرب يشعر بالقلق من أن الهجوم الأوكراني المضاد يقاس بالأمتار وليس بالكيلومترات، الأمر الذي قد يخفض دعم حلفاء كييف في حال استمرار النزاع.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من حزيران الماضي، على عدة محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا وأرتيومفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيا.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف أن "التوقعات حول نتائج الهجوم الأوكراني المضاد، كانت مفرطة في المبالغة".

ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 حزيران : "إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور".
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