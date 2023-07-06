في ايران... أمر قضائي لاحتجاز الناقلة فوياجر

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ذكرت وكالة إيرين الرسمية الإيرانية أن عملية محاولة السيطرة على الناقلة ريتشموند فوياجر تمت وفقا لأمر قضائي، بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان وإحداث أضرار بها.وكانت البحرية الأميركية قد قالت إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان أمس الأربعاء.ونقلت الشبكة عن تقرير من مركز البحث والإنقاذ البحري في إقليم هرمزجان بإيران أن ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما اسمها ريتشموند فوياجر اصطدمت بسفينة إيرانية تقل سبعة من أفراد الطاقم، مما أدى إلى إصابة خمسة بجروح خطيرة.وأشارت بيانات من شركة التحليلات فورتكسا إلى مرور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز.(العربية)