رئيس دولة يكشف مكانه.. أين يتواجد قائد "فاغنر" حالياً؟

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعداده رعاية محادثات سلام بين روسيا وأكرانيا من دون شروط مسبقة، وذلك سعياً لإنهاء الحرب الأوكرانية القائمة منذ شباط 2022.



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وفي تصريح له، أضاف لوكاشينكو: "القتال في أوكرانيا سوف يزداد لأن أوكرانيا لا تزال لديها احتياطيات استراتيجية كبيرة، وبحلول 11 تموز موعد انعقاد قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس يجب أن يظهروا شيئا ما".



وأكمل قائلا: "أدرك الرئيس الأوكراني فلادويمير زيلينسكي أخيرًا أنه لن ينتصر في هذه الحرب وأن هذا الهجوم المضاد لن ينتهي بشيء بالنسبة له باستثناء موت الآلاف والآلاف من الناس".