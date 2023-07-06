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عربي-دولي

وفاة رجل بسبب الحرارة في أحد المنتزهات.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 09:15
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أفاد المكتب الصحفي لمتنزه وادي الموت الوطني في الولايات المتحدة بمصرع رجل عجوز بسبب الحرارة في أراضي المتنزه.

وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في موقعه: "تم العثور على رجل يبلغ من العمر 65 عاما من سان دييغو في سيارته في متنزه وادي الموت الوطني. من المحتمل أن يعود سبب وفاته إلى الحرارة الشديدة".
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وذكر البيان أنه في اليوم السابق بلغت درجة الحرارة في متنزه وادي الموت في النهار 52.2 درجة مئوية وفي الليل - 36 درجة مئوية.

وتابع أنه تم العثور على سيارة المتوفي بالقرب من الطريق الذي يمر عبر المتنزه. وكان الرجل فاقدا للوعي بداخلها. ولم يعمل جهاز التكييف وكانت النوافذ مفتوحة. وأكد رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى مكان الحادث وفاة الرجل بسبب ضربة شمس. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم

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