Advertisement

صحة

الصين تعلن تسجيل 239 وفاة بكورونا في الشهر الماضي

Lebanon 24
06-07-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1084815-638242451907794287.jpg
Doc-P-1084815-638242451907794287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الصين، الخميس، أن 239 شخصا توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا، في شهر حزيران الماضي، وذلك بعد أشهر عدة من رفع معظم إجراءات الاحتواء.

وأفاد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم تسجيل 164 حالة وفاة في ايار ولم يكن هناك أي حالة وفاة على الإطلاق في نيسان واذار.   
Advertisement

وبدأت الصين في استخدام استراتيجية احتواء "صفر كوفيد" في أوائل عام 2020 وتعزو عمليات الإغلاق الصارمة والحجر الصحي وإغلاق الحدود والاختبار الجماعي الإجباري لإنقاذ الأرواح بشكل كبير. لكن الإجراءات رفعت فجأة في ايلول.

وبلغت الوفيات هذا العام ذروتها في كانون الثاني وشباط، حيث تم تسجيل 4273 في 4 كانون الثاني، لكنها انخفضت بعد ذلك تدريجيا إلى صفر في 23 شباط،، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-07-06
10:02 | 2023-07-06
10:00 | 2023-07-06
09:39 | 2023-07-06
09:31 | 2023-07-06
09:30 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website