الصين تعلن تسجيل 239 وفاة بكورونا في الشهر الماضي

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أعلنت الصين، الخميس، أن 239 شخصا توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا، في شهر حزيران الماضي، وذلك بعد أشهر عدة من رفع معظم إجراءات الاحتواء.وأفاد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم تسجيل 164 حالة وفاة في ايار ولم يكن هناك أي حالة وفاة على الإطلاق في نيسان واذار.وبدأت الصين في استخدام استراتيجية احتواء "صفر كوفيد" في أوائل عام 2020 وتعزو عمليات الإغلاق الصارمة والحجر الصحي وإغلاق الحدود والاختبار الجماعي الإجباري لإنقاذ الأرواح بشكل كبير. لكن الإجراءات رفعت فجأة في ايلول.وبلغت الوفيات هذا العام ذروتها في كانون الثاني وشباط، حيث تم تسجيل 4273 في 4 كانون الثاني، لكنها انخفضت بعد ذلك تدريجيا إلى صفر في 23 شباط،، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. (روسيا اليوم)