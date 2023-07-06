سباق أميركيّ - صينيّ... إلى أين ستتّجه شركات الذكاء الاصطناعي الهاربة من أوروبا؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ عام 2024 قد يشهد سباقا محموما بين واشنطن وبكين على استقطاب شركات التكنولوجيا العاملة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعد تهديد الأخيرة بالخروج من أوروبا إن أقرَّ الاتحاد الأوروبي تشريعات تراقب عملها وتلزمها بقواعد أخلاقية.وبعدما وافق البرلمان الأوروبي في حزيران، على مسوّدة لقواعد تلزم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي" بالإفصاح عن المحتوى الذي تنتجه، رفض 160 مسؤولا تنفيذيا في شركات كبرى، منها "رينو" و"ميتا" في خطاب مفتوح، هذا التشريع، معتبرين أنه قد يدفع الشركات الابتكارية والمستثمرين للخروج من أوروبا.ويتّفق خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، أنس النجداوي، مع مخاوف المستثمرين من أن القوانين قد تحدّ عملية التطوير، لكنه في نفس الوقت يراها ضرورة بسبب أخطاء الذكاء الاصطناعي، ولتحديد "الملام والمسؤول" عن الأخطاء.ولتحقيق التوازن بين الناحية الأخلاقية واستمرار التطوير، يدعو الجداوي لـ"اتفاق عالمي على أخلاقيات لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بالتعاون بين شركاته والخبراء المتخصصين، والجامعات والحكومات والمجتمع المدني في وضع التشريعات، على أن تكون مرنة للتكيّف مع تطورات هذه التقنية، وكي لا تهرب الشركات من الاستثمار فيها".ويقول: "يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تكون آمنة وأخلاقية، وسهلة التدقيق في آلية عملها".بدوره، يرى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلوم الدحداح، أن القوانين الأوروبية المقترحة تحدّ من التطور التكنولوجي وتهدّد الاستثمار في القارة، لكنه أيضا يتفق في أن "الدول العظمى لا تريد أن تجد يوما الماكينات تتحكّم في حياة البشر؛ ولذا يجب التعاون في وضع تشريعات تحقّق التوازن".هذا النقاش المحتدم حول عمل توازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليه أخلاقيا، تمتد آثاره إلى دائرة الصراع الدولي على الهيمنة في العالم بين القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.الباحث في الاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، يوضّح أن الرقابة الشديدة في مشروع القانون الأوروبي يمكن أن تدفع بشركات تتمتّع بحس ابتكاري قوي إلى نقل أنشطتها للخارج، ويرجح أن يشهد عام 2024 هجرة شركات الذكاء الاصطناعي من أوروبا إلى أميركا والصين.وتهيمن الصين حاليا على أكثر من نصف شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أو أكثر، حسب الديب.