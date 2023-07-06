تضم ستة مفاعلات نووية.. ما مخاطر وقوع حادث بمحطة زابوريجيا؟

منذ أن وقعت محطة زابوريجيا النووية تحت السيطرة الروسية، تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول ملف سلامة المحطة.



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وحذر الكرملين من تأثيرات كارثية لأي عمل تخريبي قد تشنه أوكرانيا في محطة زابوريجيا النووية.





والمحطة هي واحدة من أكبر عشر محطات للطاقة النووية في العالم، والأكبر في أوروبا وتضم ستة مفاعلات نووية، وفي حال أصاب صاروخ أحد المفاعلات، قد تقع كارثة يتوقف حجمها على شدة الانفجار وظروف الطقس وسرعة واتجاه الرياح.



ومن المرجح أن يؤدي ذلك لحدوث تسرب إشعاعي، وقد يترتب عليه انفجار نووي أو هيدروجيني، وستكون هناك عواقب خطيرة صحية وبيئية على كامل القارة العجوز، ويمكن أن يتسبب أيضا في تلوث الأراضي الزراعية، ما قد يؤثر على المحاصيل والثروة الحيوانية والأنهار والبحار والمياه الجوفية لسنوات طويلة مقبلة.



ويحذر خبراء من أنه ستكون إزالة تداعيات مثل هذه الكارثة أثناء الحرب الدائرة حاليا، مستحيلة، وبالتالي، قد ينتشر الإشعاع بصورة عشوائية، ما يعني أن العديد من المناطق وحتى الدول في أوروبا، ستصبح غير صالحة للعيش، وتتحول إلى أراض مهجورة.



وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الوطنية الأوكرانية فالنتين ياكوشيك، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن سيطرة الروس على المحطة ستستمر. وهنا يأتي الدور الدبلوماسي لإقناع روسيا بإعادة السيطرة على المحطة للجانب الأوكراني. وعاد الملف إلى الواجهة بعد تصريحات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيها إنه بحث مسألة حماية المحطة مع قيادات أمنية أوكرانية.وحذر الكرملين من تأثيرات كارثية لأي عمل تخريبي قد تشنه أوكرانيا في محطة زابوريجيا النووية.والمحطة هي واحدة من أكبر عشر محطات للطاقة النووية في العالم، والأكبر في أوروبا وتضم ستة مفاعلات نووية، وفي حال أصاب صاروخ أحد المفاعلات، قد تقع كارثة يتوقف حجمها على شدة الانفجار وظروف الطقس وسرعة واتجاه الرياح.ومن المرجح أن يؤدي ذلك لحدوث تسرب إشعاعي، وقد يترتب عليه انفجار نووي أو هيدروجيني، وستكون هناك عواقب خطيرة صحية وبيئية على كامل القارة العجوز، ويمكن أن يتسبب أيضا في تلوث الأراضي الزراعية، ما قد يؤثر على المحاصيل والثروة الحيوانية والأنهار والبحار والمياه الجوفية لسنوات طويلة مقبلة.ويحذر خبراء من أنه ستكون إزالة تداعيات مثل هذه الكارثة أثناء الحرب الدائرة حاليا، مستحيلة، وبالتالي، قد ينتشر الإشعاع بصورة عشوائية، ما يعني أن العديد من المناطق وحتى الدول في أوروبا، ستصبح غير صالحة للعيش، وتتحول إلى أراض مهجورة.وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الوطنية الأوكرانية فالنتين ياكوشيك، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن سيطرة الروس على المحطة ستستمر. وهنا يأتي الدور الدبلوماسي لإقناع روسيا بإعادة السيطرة على المحطة للجانب الأوكراني.

ورأى أن الإعلام الروسي يروج لفكرة أن أوكرانيا تسعى لتفجير المحطة ويزعمون أن ذلك سيشكل كارثة نووية. مضيفا: "هناك مصادر مختلفة تحدثت عن أن المحطة بخطر، والحرب الإعلامية خطيرة في كلتا الحالتين سواء ثبت وجود المتفجرات في المحطة أو في حال وجود من ينقل معلومات مغلوطة للرئيس زيلينسكي بغرض توسيع رقعة الصراع وتدخل دول أخرى فيه.



من جانبه، قال الأكاديمي والدبلوماسي الروسي السابق، فيتشسلاف ماتوزوف: "محطة زابوريجيا أصبحت أحد النقاط المهمة في الدعاية، وهي الآن تحت سيطرة القوات الروسية، والسؤال هنا لماذا قد تدمر روسيا الكرسي الذي تجلس عليه؟".

وأضاف: "هناك ثلاث محطات نووية يمكن تدميرها في حال افترضنا أن روسيا تريد إلحاق الضرر في أوكرانيا، وهذا ما يؤكد استغلال الموضوع في الدعاية الأوكرانية فقط. وبمبادرة روسية تمت دعوة الممثلين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبقاء في المحطة وهذا ضمان حقيقي بأن الوضع آمن".

وتابع: "رئيس الوكالة رافائيل غروسي يقول إنه لا توجد أي ملامح للمتفجرات في زابوريجيا. الدعاية رخيصة ولا يمكن لأوكرانيا التلاعب مع وكالة الطاقة الذرية، فالمحطة تحت الرقابة المشددة بمبادرة روسية". (سكاي نيوز)