مجدداً.. انهيار منزلين في مصر والسلطات تفتح تحقيقاً

انهار منزلان في مدينة سوهاج المصرية بشكل جزئي من دون ووقع إصابات بشرية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وانتقلت السلطات إلى مكان محيط المنزلين المتجاورين وفرضت طوقا عليهما، حيث أمرت الجهات الأمنية بانتداب لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار.

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صحيفة "أخبار اليوم" نقلت عن مالك أحد العقارين، بأن الانهيار ناجم عن حالة البناء القديم للمنزلين المبنيين بالطوب اللبن والطين.

بدوره، ذكر موقع "مصراوي" أن الانهيار لم يتسبب بأي خسائر أو أضرار بشرية، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات بعد تحرير محضر بالواقعة.



ومدينة سوهاج هي العاصمة للمحافظة المصرية التي تحمل الاسم نفسه، وهي إحدى محافظات إقليم جنوب الصعيد، وتبعد ما يزيد عن 450 كيلومترا عن القاهرة.





وتأتي الحادثة عقب أيام على انهيار عقار سكني في محافظة الإسكندرية، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و4 جرحى، بحسب وسائل إعلام محلية. (الحرة)