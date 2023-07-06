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عربي-دولي

وزير الخارجيّة الألمانيّة: لم نستمع للتحذيرات بشأن روسيا

Lebanon 24
06-07-2023 | 08:03
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اعترفت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها، أنالينا بيربوك، بأن بلادها لم تلق بالا للتحذيرات التي وجهها لها الحلفاء بشأن علاقاتها مع روسيا قبل اندلاع حرب أوكرانيا في شباط 2022.

وكتبت أنالينا بيربوك مقالا في صحيفة "الغارديان" البريطانية، أكدت فيه أن الهجوم الروسي على أوكرانيا غيّر من نظرة ألمانيا للأمن وجعل برلين تدرك خطأ عدم الاستماع إلى التحذيرات التي أطلقتها الدول الحليفة في أوروبا الشرقية.
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واعتبرت "الغارديان" حديث رئيسة الدبلوماسية الألمانية "اعترافا صريحا" بشأن العيوب التي شابت السياسة الخارجية الألمانية في فترة ما بعد الحرب.

وقالت بيربوك: "لقد كانت الدول في أوروبا الشرقية محقة في تحذير ألمانيا بأن تأمل أفضل النتائج في التعامل مع تهديدات روسيا لم يكن ردا مناسبا".

وأضافت: "لوقت طويل للغاية، حافظت ألمانيا على دبلوماسية دفتر الشيكات أو الاعتقاد بأن التفاعل السياسي والاقتصادي سيدفع روسيا إلى مسار دبلوماسي".

واعتبرت أن بلادها توصلت إلى خلاصة مفادها أن روسيا في المستقبل المنظور، تحت حكم الرئيس فلاديمير بوتين ستظل "تهديدا للسلام والأمن في قارتنا".

وتابعت: "سننظم أمننا ضد روسيا بوتين وليس معها". (سكاي نيوز)
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