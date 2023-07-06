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إقتصاد

بملايين الدولارات... بكم بيعت أغلى شقة في دبي؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 08:11
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كشفت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إتمام صفقة بيع أغلى شقة بتاريخ السوق العقاري في دبي بقيمة 420 مليون درهم أيّ حوالي 114.3 مليون دولار، في مشروع جميرا مرسى العرب الفاخر الملاصق لفندق برج العرب.
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وتبلغ مساحة الشقة 24628 قدم مربع ليبلغ بذلك سعر القدم المربع 17000 درهماً أيّ 4628 دولارا، وبهذا تكون هذه الصفقة قد أزاحت شقة بلوغاري لايتهاوس التي تم بيعها العام الجاري بـ 410 مليون درهم عن قائمة اغلى شقة تباع في دبي. (سكاي نيوز)

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