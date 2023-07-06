القضاء العراقي يصدر قراراً بشأن حارق المصحف في السويد

أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، أمرا للسلطات التنفيذية باسترداد مواطن عراقي يقيم في السويد أقدم على حرق المصحف الشريف.



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وتناولت مذكرة القبض المتهم سلوان صباح متي موميكا. وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمرا موجها إلى وزارة الداخلية، وتحديدا إلى مديرية الشرطة العربية والدولية بشأن حارق المصحف.وتناولت مذكرة القبض المتهم سلوان صباح متي موميكا.

وتفيد المذكرة بملاحقة المتهم خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفقا للقانون العراقي. كما طالبت المذكرة السلطات بإشعار القضاء العراقي في حالة القبض على المتهم لمباشرة الإجراءات ضده.