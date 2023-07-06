Advertisement

عربي-دولي

بعد يومين... هذا ما سيشهده 99% من سكان العالم!

Lebanon 24
06-07-2023 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1084877-638242552982423383.jpg
Doc-P-1084877-638242552982423383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في لحظة محددة في نهاية هذا الأسبوع، سيتمكن 99% من سكان العالم تقريبا من رؤية ضوء الشمس في السماء في نفس الوقت.

وفي حين أن هذا قد يبدو مستحيلا، باعتبار أنه عندما يواجه أحد جانبي الأرض الشمس ويكون في النهار، فإن الجانب الآخر تغيب عنه الشمس ليشهد الظلام.
Advertisement

ووجد موقع timeanddate.com الإلكتروني للمنطقة الزمنية أن معظم سكان العالم يتلقون بالفعل درجة معينة من ضوء الشمس في نفس اللحظة من كل عام.

ويوصف يوم 8 تموز بأنه "اليوم المثالي"، عندما يبدأ الفجر في الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت غرينتش على الساحل الغربي لأميركا الشمالية بينما ما يزال الغسق في شرق وجنوب شرق آسيا، وهذا العام لا يختلف.

ويمكن من خلال الصورة التي نشرها موقع timeanddate.com، معرفة أن معظم مناطق العالم الأكثر اكتظاظا بالسكان تتلقى بعض ضوء الشمس في الوقت المعني، بما في ذلك أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا ومعظم آسيا.

والمناطق الكبيرة الوحيدة التي لا يغطيها ضوء النهار هي أستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من جنوب شرق آسيا والقارة القطبية الجنوبية.

وزعم موقع Timeanddate.com أنهم قاموا بحساب الأرقام ووجدوا أن نحو 7.7 مليار شخص سيحصلون على درجة معينة من ضوء الشمس في ذلك الوقت واليوم بالذات. (روسيا اليوم)
 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2023-07-06
10:02 | 2023-07-06
10:00 | 2023-07-06
09:39 | 2023-07-06
09:31 | 2023-07-06
09:30 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website