بعد يومين... هذا ما سيشهده 99% من سكان العالم!

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في لحظة محددة في نهاية هذا الأسبوع، سيتمكن 99% من سكان العالم تقريبا من رؤية ضوء الشمس في السماء في نفس الوقت.وفي حين أن هذا قد يبدو مستحيلا، باعتبار أنه عندما يواجه أحد جانبي الأرض الشمس ويكون في النهار، فإن الجانب الآخر تغيب عنه الشمس ليشهد الظلام.ووجد موقع timeanddate.com الإلكتروني للمنطقة الزمنية أن معظم سكان العالم يتلقون بالفعل درجة معينة من ضوء الشمس في نفس اللحظة من كل عام.ويوصف يوم 8 تموز بأنه "اليوم المثالي"، عندما يبدأ الفجر في الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت غرينتش على الساحل الغربي لأميركا الشمالية بينما ما يزال الغسق في شرق وجنوب شرق آسيا، وهذا العام لا يختلف.ويمكن من خلال الصورة التي نشرها موقع timeanddate.com، معرفة أن معظم مناطق العالم الأكثر اكتظاظا بالسكان تتلقى بعض ضوء الشمس في الوقت المعني، بما في ذلك أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا ومعظم آسيا.والمناطق الكبيرة الوحيدة التي لا يغطيها ضوء النهار هي أستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من جنوب شرق آسيا والقارة القطبية الجنوبية.وزعم موقع Timeanddate.com أنهم قاموا بحساب الأرقام ووجدوا أن نحو 7.7 مليار شخص سيحصلون على درجة معينة من ضوء الشمس في ذلك الوقت واليوم بالذات. (روسيا اليوم)