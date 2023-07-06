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الرئيس الأوكراني يزور تركيا يوم الجمعة

Lebanon 24
06-07-2023 | 10:30
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ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا، يوم غد الجمعة.

وبحسب الإعلام التركي، سيلتقي زيلينسكي خلال زيارته، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيتم خلال محادثاتهما، مناقشة تطورات الملف الأوكراني، والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والقضايا الإقليمية والدولية، على أساس تفاهم الحفاظ على السلام والاستقرار.
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كما سيتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين تركيا وأوكرانيا، والخطوات التي يمكن اتخاذها، لتطوير التعاون الثنائي. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
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