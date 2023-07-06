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عربي-دولي

هل ضغط الرئيس الصيني على بوتين؟

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:00
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ الرئيس الصينيّ شي جينبينغ، حذّر شخصيا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من مخاطر استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العملاق الآسيوي لديه مخاوف جدية بشأن الحرب التي تشنها موسكو على كييف، وذلك وفقا لمسؤولين من بكين والغرب.
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ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن تلك المصادر أن تلك المخاوف قد جرى نقلها في رسالة مباشرة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لموسكو في آذار الماضي، وهي واحدة من أولى جولات شي خارج الصين بعد سنوات من العزلة في ظل سياسة مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت تلك المصادر إنه ومنذ ذلك الحين، نال المسؤولون الصينيون الفضل في إقناع زعيم الكرملين بالتراجع عن تهديداته المستترة باستخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا.

وأوضح أحد كبار مستشاري الحكومة الصينية أن ردع بوتين عن استخدام مثل هذا السلاح كان أساسياً في حملة الصين لإصلاح العلاقات المتضررة مع أوروبا، وذلك بعد الدعم الضمني الذي قدمته بكين لموسكو عقب غزو قوات الكرملين لأوكرانيا قبل أكثر من عام ونصف العام.

وعارضت الصين باستمرار استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا في بياناتها العامة، لكن العديد من مؤيدي كييف شككوا في التزام بكين بمثل هذا الردع، وذلك النظر إلى شراكة شي "بلا حدود" مع بوتين و "مبادرة بكين للسلام" التي تتفق في كثير من نقاطها مع وجهة النظر الروسية. 

ومع ذلك، فقد منح تحذير شي الأمل في أن تدعم الصين خطابها العام الرافض لاستخدام الأسلحة النووية عبر المحادثات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، خاصة وأن استخدام تلك الأسلحة قد ينجم عنه عواقب تهدد العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين.

وفي هذا الصدد قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "ينسب الصينيون الفضل إلى أنفسهم إلى إيصال تلك الرسالة الرافضة لاستخدام الأسلحة النووية على كل المستويات".

وقبل ذلك أوضح، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في آذار، أن زيارة شي "تقلل من مخاطر نشوب حرب نووية، وقد أكد الصينيون ذلك بوضوح شديد للغاية". (الحرة)
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