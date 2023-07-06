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عربي-دولي

عقب 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية.. أول لقاء بين وزيري خارجية إيران والسودان

Lebanon 24
06-07-2023 | 09:30
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التقى وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسوداني علي الصادق، اليوم الخميس، عقب 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

وتم اللقاء اليوم الخميس على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو.
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كما التقى عبد اللهيان بنظيريه السوري فيصل المقداد، والعراقي فؤاد حسين، وتم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وانطلق اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، يوم الاثنين في باكو، تحت شعار "حركة عدم الانحياز.. متحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة"، ومن المنتظر أن ينتهي بعد ظهر اليوم بإصدار بيان ختامي، ومراجعة الموافقة على الوثيقة النهائية للاجتماع.
المصدر: روسيا اليوم
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