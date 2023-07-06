حرب عالمية ثالثة.. كيف يشعل ضم أوكرانيا للناتو أكبر الصراعات؟

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وقال حلف الناتو، يوم الأربعاء، إنه سيتم تأسيس مجلس "أوكرانيا - الناتو" خلال قمة فيلنيوس الأسبوع المقبل.ووفق مراقبين فإن مساعي أوكرانيا للحصول على العضوية الدائمة بحلف الناتو كانت السبب الرئيس في شن روسيا الحرب، وبالتالي فإن فتح الحلف العسكري الغربي الباب بالفعل سيكون له على الأرجح تداعيات خطيرة للغاية.هو مسار سريع وميسر لانضمام أوكرانيا، يضم 31 دولة بالإضافة إلى كييف، ويهدف لدعمها عسكريا ولوجيستيا ومعلوماتيا ضد روسيا.ولا يمكن قبول عضوية أي دولة إلا بموافقة جميع أعضاء الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة وتتحكم إلى حد كبير في عملية اتخاذ القرار في أروقته، وبالتالي فإن موقف واشنطن يحدد موقف الدول المرشحة للانضمام.وفق مجلة "الغارديان" البريطانية فإن هناك معضلة قانونية أمام أوكرانيا، فالحلف لا يضم أي دولة بداخلها صراع عسكري، وبالتالي فأمامه إجراء وحيد وهو التعامل بطريقة استثنائية مع الطلب الأوكراني عن طريق تقديم العضوية، أو ضمانات تقارب العضوية، وما يسمى بـ"المسار السريع" الذي يعني أن عملية الانضمام تسير بسرعة وتتغاضى عن كثير من الشروط وعمليات المراجعة والتدقيق، مثلما حدث مع فنلندا.ووفق وزير الخارجية الأوكراني فإن كييف تتوقع أن تتلقى دعوة صريحة للانضمام للحلف بتسهيلات خلال قمته في ليتوانيا، واصفا أي محاولات أخرى بـ"دبابة بدون مدفع".ويشير تقرير لمجلة "التايم" البريطانية أن أعضاء الناتو يدعمون منح أوكرانيا المسار السريع للانضمام، وأن المملكة المتحدة تدعم بشدة هذا التوجه على غرار ما حدث مع فنلندا.لكن تقارير غربية أخرى، أكدت تحفظ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حتى الآن، على منح أوكرانيا "المسار السريع"، لأن ذلك يعني على الأرجح تحول الحرب في أوكرانيا إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، وهو ما سعت واشنطن إلى تجنبه منذ فبراير 2022 حتى الآن رغم تقديم دعم عسكري غير مسبوق لأوكرانيا.وتعتبر روسيا منذ التسعينات أن انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "خط أحمر" لايمكن للغرب تجاوزه. وفي عام 2021 أعلن رئيسها فلاديمير بوتين أنه يسعى للحصول على وعد بأن حلف الناتو لن يتوسع شرقاً ليضم أوكرانيا، فانضمامها يمثل تهديداً وجودياً للاتحاد الفيدرالي الروسي.ويقول الخبير الأوكراني أوليه دانليوف، إن كييف تتوقع أن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف الناتو من خلال "مسار الانضمام الميسر".ووفق تقديراته لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن انضمام أوكرانيا للحلف يمكن تسريعه على غرار السويد وفنلندا، مشيرا إلى أن بلاده "تستوفي معايير العضوية"، ويمكن لها أن تسلك مسار السويد وفنلندا.أما الخبير الروسي فلاديمير إيغور، فاعتبر أن "الخطوة الأوكرانية تؤدي في نهاية المطاف إلى إدخال أوروبا والناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا"، كما "تنذر باندلاع حرب عالمية ثالثة". (سكاي نيوز)