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عربي-دولي

مذيعة تُثير الغضب في "إسرائيل"... هذا ما قالته عن "قتل الأطفال" (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2023 | 09:39
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أثارت مذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حالة من الغضب في الأوساط الإسرائيلية والمؤيدة للاحتلال بعد سؤال وجهته لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت عن قتل الأطفال في جنين، وإذا كانت "القوات الإسرائيلية سعيدة بذلك".
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وسألت المذيعة: "الجيش الإسرائيلي يطلق على هذا الاجتياح عملية عسكرية، لكننا نعلم الآن أن هناك أشخاصا صغارا يُقتلون، 4 أشخاص منهم تحت سن 18. هل هذا فعلا ما خطط الجيش للقيام به؟ لقتل أشخاص بين 16 و18؟".

وجاء رد بينيت بالقول "على العكس، في الحقيقة كل القتلى الـ11 هم مقاتلون. الحقيقة أن هناك إرهابيين شبانًا قرروا حمل السلاح، فهذه مسؤوليتهم".

وأضاف بينيت أن منفذي عمليات أدت إلى قتل عشرات الإسرائيليين في العام الماضي قد تدرّبوا في جنين. وتابع بقوله "جنين باتت بؤرة للإرهاب، كل الفلسطينيين الذين قتلوا هم إرهابيون في هذه الحالة".

وعادت المذيعة للقول "إرهابيون ولكن أطفال. القوات الإسرائيلية سعيدة لقتل الأطفال؟".

وشارك بينيت عبر حسابه على تويتر مقطعًا من الحوار، وكتب مستنكرًا "مذيعة بي بي سي تتجرأ على الادعاء معي بأن جنود الجيش الإسرائيلي سعداء بقتل الأطفال". (سكاي نيوز)
 
 
 
 
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