الليلة الماضيّة... سلاح الجو الإسرائيليّ شنّ هجمات على دمشق ماذا قصف هناك؟

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، إنّ "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضيّة أهدافا قرب العاصمة السورية دمشق، ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للجيش السوري، ربما بسبب مناورة للجيش الروسي".



وذكر موقع ynet أنه "للمرة الثانية خلال أسبوع هاجم الجيش الإسرائيلي مستودعات أسلحة إيرانية متطورة في سوريا "، مبينا أنه "في بداية الأسبوع، تم إطلاق صاروخ سوري مضاد للطائرات خلال هجوم إسرائيلي، وانفجر في الهواء وسقطت بقاياه في رهط، على بعد حوالي 400 كيلومتر من مكان الإطلاق. وأدى سقوط الصاروخ إلى دوي انفجار قوي سمع في وسط وجنوب البلاد". (روسيا اليوم)

Advertisement