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عربي-دولي

لأول مرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يزور تركيا

Lebanon 24
06-07-2023 | 11:20
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يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اسطنبول، الجمعة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيسين قد يعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد المحادثات في اسطنبول.
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ويتوقّع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي انتهى مفعوله، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل.

فيما يتوقّع المحللون أن يحض زيلينسكي أردوغان على إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو قبل قمة التحالف التي تعقد يومي 11 و12 تموز في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. (العربية) 
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