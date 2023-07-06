حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا من فنلندا

أعلنت هلسنكي أنها ستزود أوكرانيا بالحزمة السابع عشرة من المساعدات العسكرية بقيمة 105 ملايين يورو، لتبلغ القيمة الإجمالية لجميع المساعدات العسكرية الفنلندية لكييف 1,2 مليار يورو.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الفنلندية اليوم الخميس، أن "هذه هي شحنة المساعدة العسكرية السابع عشرة من فنلندا إلى أوكرانيا. وتشمل المزيد من الأسلحة والذخيرة المضادة للطائرات، من بين أمور أخرى. وسيكلف استبدال المعدات الدفاعية في هذه الحزمة فنلندا حوالي 105 ملايين يورو، حيث تصل التكلفة الإجمالية لجميع حزم المعدات العسكرية المقدمة حتى الآن حوالي 1,2 مليار يورو".



وقال وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانين، الذي تم تعيينه في 20 يونيو، إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في المستقبل. (روسيا اليوم)