"حماس" تتبنى المسؤولية عن عملية "كدوميم"

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر.

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وقالت الحركة في بيان إن منفذ العملية "هو الشهيد القسامي أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله"، وسط الضفة.

وأوضحت أن العملية "تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف"، على يد مستوطنين الشهر الماضي.

وتابعت "حماس": "إن كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة".

يشار إلى أن مستوطنة "كدوميم" يسكنها عدد من المسؤولين في حكومة اليمين الإسرائيلية، من بينهم وزير المال بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية". (سبوتنيك)