البيت الأبيض: إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة

أعلن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس بنشاط ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وقال بيتس خلال إفادة صحافية إن "رئيس الأركان مارك ميلي أشار إلى أن هذا الملف قيد الدراسة النشطة"، مشيرًا إلى أن الإدارة ليس لديها أي تفاصيل حول هذا الموضوع في الوقت الراهن.

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وفي وقت سابق اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد.

وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت، اليوم الخميس، عن مصدر في الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.

وبحسب الإعلام الأميركي، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية.

ووفق تقارير أميركية، فقد شكل مسؤولون أوكرانيون "ضغوطا" على الولايات المتحدة لتسليم هذا النوع من الذخائر، منذ العام الماضي، بحجة توفير المزيد من الذخيرة لأنظمة المدفعية والصواريخ، التي يتلقونها من الغرب، ما يساعد في تقليص التفوق العددي لروسيا في المدفعية.

وذكرت التقارير أن عددا من المشرعين الأميركيين طالبوا بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدة كييف على الهجوم المضاد. (سبوتنيك)