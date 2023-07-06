Advertisement

عربي-دولي

الجيش الروسي يستولي على صاروخ "ستورم شادو" بريطاني الصنع

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1084965-638242743444068745.jpg
Doc-P-1084965-638242743444068745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس المركز التقني العسكري "تسارسكي فولكي"، دميتري روغوزين، عن تمكن عناصر الجيش الروسي في أوكرانيا، من الاستيلاء على صاروخ مجنح من طراز "ستورم شادو" بريطاني الصنع.
 
وقال روغوزين "لقد تضرر (الصاروخ) جزئيا فقط، حيث سقط بشكل مسطح بصورة موفقة جدا. تم تقسيم الصاروخ إلى عدة أجزاء بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرة، حيث فصلت الأجزاء شديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ثم وحدة التحكم وطُوي الجناح لتسهيل النقل".
Advertisement

وذكر روغوزين أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى، حيث صمدت أمام صدمة السقوط، مشيرا إلى أن عملية إخلاء الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه استغرقت يومين.

وأضاف المتحدث "كان هناك جهاز تعقب GPS يمكنه توجيه مجموعة العدو. وعلى الرغم من حقيقة أننا أوقفناه، كان على مقاتلينا عمليا عدم النوم مع هذا الصاروخ، والتحرك طوال الوقت حتى خوض المعارك، فقد كانت هناك محاولة من قبل العدو لاعتراض السيارة مع الصاروخ وسيارة المرافقة".

وسلمت الغنيمة للمتخصصين من أجل دراسة تصميم وملء الصاروخ، حيث أشار رئيس المركز العسكري التقني "تسارسكي فولكي" (ذئاب القيصر)، إلى أنه سيسمح لصناعة الدفاع الروسية بإيجاد أكثر السبل فعالية للتعامل مع صواريخ "ستورم شادو".

وصرح روغوزين باقول "أنا مغتبط لأن وحدتنا هي من قامت بذلك. الآن سوف يسقط دفاعنا الجوي هذا الشيء، وسيصبح عديم الفائدة بالتدريج". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-07-06
18:30 | 2023-07-06
16:55 | 2023-07-06
16:42 | 2023-07-06
16:00 | 2023-07-06
15:22 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website