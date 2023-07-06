26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الروسي يستولي على صاروخ "ستورم شادو" بريطاني الصنع
Lebanon 24
06-07-2023
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف رئيس المركز التقني العسكري "تسارسكي فولكي"، دميتري روغوزين، عن تمكن عناصر الجيش الروسي في أوكرانيا، من الاستيلاء على صاروخ مجنح من طراز "ستورم شادو" بريطاني الصنع.
وقال روغوزين "لقد تضرر (الصاروخ) جزئيا فقط، حيث سقط بشكل مسطح بصورة موفقة جدا. تم تقسيم الصاروخ إلى عدة أجزاء بواسطة متخصصينا التقنيين في ساحة المعركة مباشرة، حيث فصلت الأجزاء شديدة الانفجار والأجزاء التراكمية، ثم وحدة التحكم وطُوي الجناح لتسهيل النقل".
Advertisement
وذكر روغوزين أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى، حيث صمدت أمام صدمة السقوط، مشيرا إلى أن عملية إخلاء الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه استغرقت يومين.
وأضاف المتحدث "كان هناك جهاز تعقب GPS يمكنه توجيه مجموعة العدو. وعلى الرغم من حقيقة أننا أوقفناه، كان على مقاتلينا عمليا عدم النوم مع هذا الصاروخ، والتحرك طوال الوقت حتى خوض المعارك، فقد كانت هناك محاولة من قبل العدو لاعتراض السيارة مع الصاروخ وسيارة المرافقة".
وسلمت الغنيمة للمتخصصين من أجل دراسة تصميم وملء الصاروخ، حيث أشار رئيس المركز العسكري التقني "تسارسكي فولكي" (ذئاب القيصر)، إلى أنه سيسمح لصناعة الدفاع الروسية بإيجاد أكثر السبل فعالية للتعامل مع صواريخ "ستورم شادو".
وصرح روغوزين باقول "أنا مغتبط لأن وحدتنا هي من قامت بذلك. الآن سوف يسقط دفاعنا الجوي هذا الشيء، وسيصبح عديم الفائدة بالتدريج". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)
Lebanon 24
"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)
13:21 | 2023-07-06
06/07/2023 01:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل
Lebanon 24
عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل
14:13 | 2023-07-06
06/07/2023 02:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟
Lebanon 24
ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟
13:31 | 2023-07-06
06/07/2023 01:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يُنقل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحيّة... وزوجته تطلب الدعاء له (فيديو)
Lebanon 24
فنان يُنقل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحيّة... وزوجته تطلب الدعاء له (فيديو)
08:50 | 2023-07-06
06/07/2023 08:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!
Lebanon 24
عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!
06:44 | 2023-07-06
06/07/2023 06:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2023-07-06
الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا تسعيان إلى إبرام اتفاق أمني
18:30 | 2023-07-06
ملامح دور كتائب الظلّ الإسلامية تتكشّف
16:55 | 2023-07-06
بسبب "ثريدز".. "تويتر" تهدد بمقاضاة "ميتا"
16:42 | 2023-07-06
البيت الأبيض: نواصل سعينا لمساعدة كييف
16:00 | 2023-07-06
لماذا تدعم إدارة بايدن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين؟
15:22 | 2023-07-06
إنتهاكات جسيمة في سوريا.. خرق لمذكرة سلامة الطيران
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
07/07/2023 02:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
07/07/2023 02:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
07/07/2023 02:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact