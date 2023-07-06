الحرس الثوري احتجز سفينة تجارية بخليج عمان

Advertisement

قال متحدث باسم البحرية الأميركية، إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج، الخميس، لافتا إلى أن السفينة "ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب".وأضاف المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، تيم هاوكينز: "القوات البحرية الأميركية نشرت أصولا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".وتابع: "في النهاية، قدرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. (سكاي نيوز عربية)