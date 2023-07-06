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عربي-دولي

إنتهاكات جسيمة في سوريا.. خرق لمذكرة سلامة الطيران

Lebanon 24
06-07-2023 | 15:22
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأميركي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.
 
 
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واشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف، اليوم الى أنه "تم رصد 12 حالة انتهاك اليوم منها 5 في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية تدريبات روسية سورية مشتركة في شمال سوريا".
 
ولفت الى ان "الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الطلعات غير المنسقة للطائرات بدون طيار".
 
كما أوضح أنه تم خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، قصف موقعين للقوات السورية من قبل تنظيم "جبهة النصرة"، كما تم تسجيل قصفين على مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب واللاذقية.
المصدر: روسيا اليوم
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