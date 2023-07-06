بسبب "ثريدز".. "تويتر" تهدد بمقاضاة "ميتا"

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ونقل "سيمافور" الخبر عن خطاب أرسله محامي تويتر، أليكس سبيرو، إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ.وكتب سبيرو في الرسالة: "ينوي تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية لتويتر، أو غيرها من المعلومات السرية للغاية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وفي وقت تتعثر فيه منصة "تويتر"، وجّه زوكربيرغ ضربة أخرى إلى ماسك احتدمت بها المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستغرام والتي طال انتظارها وتتحدى "تويتر".يشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، لكنه لا يتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة.ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف، وأن يشمل روابط وصوراً ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق، وفقا لمنشور لميتا على مدونة.