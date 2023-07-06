26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط مخاوف رفع الفائدة.. هذا ما حلّ بالأسهم الأوروبية اليوم
Lebanon 24
06-07-2023
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت الأسهم الأوروبية، الخميس، منخفضة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ أثرت المخاوف المتعلقة بتنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة سلبا على شهية المخاطرة، بينما هبطت أسهم مجموعة إمبريسر بعد إصدار أسهم مخفضة.
Advertisement
وتفاقمت مخاوف رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، بعد أن أظهر مسح أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة، زادت أكثر من المتوقع في يونيو، ما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية، على الرغم من تزايد مخاطر حدوث كساد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي ذلك بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي صدر الأربعاء، أن البنك اتفق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو، لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأولى إلى الصين الخميس، إذ من المحتمل أن تركز على إعادة تقويم العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد توتر أثارته قيود جديدة فرضتها بكين على صادرات بعض المعادن.
وزادت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع بكثير في مايو، بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.
تحركات الأسعار
وواصل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائره ليتراجع 2.3 بالمئة عند الإغلاق مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر مارس، بينما هبط مؤشر يورو ستوكس 50 بواقع 2.9 بالمئة.
وقاد مؤشر CAC40 الفرنسي التراجعات في المنطقة بهبوطه 3.1 بالمئة.
وسجل سهم "إمبريسر" أكبر الخسائر على مؤشر ستوكس 600 إذ هوى 13.8 بالمئة، بعد أن جمعت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو ملياري كرونة (182 مليون دولار)، في إصدار للأسهم موجه للمستثمرين من المؤسسات.
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)
Lebanon 24
"جُثث" في المطار والصليب الأحمر يستنفر.. هذا ما جرى (صورة)
13:21 | 2023-07-06
06/07/2023 01:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل
Lebanon 24
عملية نصبٍ كبيرة في لبنان تطالُ هؤلاء.. معلومات تكشف التفاصيل
14:13 | 2023-07-06
06/07/2023 02:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟
Lebanon 24
ماذا تبلّغ وهاب من "حزب الله"؟
13:31 | 2023-07-06
06/07/2023 01:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يُنقل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحيّة... وزوجته تطلب الدعاء له (فيديو)
Lebanon 24
فنان يُنقل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحيّة... وزوجته تطلب الدعاء له (فيديو)
08:50 | 2023-07-06
06/07/2023 08:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!
Lebanon 24
عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!
06:44 | 2023-07-06
06/07/2023 06:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2023-07-07
استجواب شهود بشأن اجتماع "صاخب" ترأسه ترامب بعج انتخابات 2020... هذا ما جرى
00:50 | 2023-07-07
دولة تسمح بالتجسس على هواتف المواطنين.. من هي؟
00:41 | 2023-07-07
بريطانيا تقر نظام عقوبات جديدا على إيران.. والأخيرة تردّ على "الأفعال والتصريحات التخريبية"
00:30 | 2023-07-07
بين السودان وايران... حراك لاعادة العلاقات الدبلوماسية
00:28 | 2023-07-07
للمرة الثانية في غضون 24 ساعة.. احتكاك فوق سماء سوريا بين مقاتلة روسية ومسيرة اميركية
00:15 | 2023-07-07
أكثر من 80 جريحاً بتصادم حافلتين في نيويورك.. ومشاهد مرعبة توثق الحادث
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
07/07/2023 08:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
07/07/2023 08:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
07/07/2023 08:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact