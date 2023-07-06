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عربي-دولي
للشهر العاشر على التوالي.. الاحتياطيات الأجنبية تزدادُ في مصر
Lebanon 24
06-07-2023
|
12:50
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للشهر العاشر على التوالي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 147 مليون دولار بنهاية حزيران، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة في توفر العملات الصعبة.
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وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغ 34.807 مليار دولار في حزيران، ارتفاعاً من 34.660 مليار دولار في مايو.
وتواجه مصر شحاً كبيراً في العملة الصعبة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية من الخارج وزيادة التزاماتها الخارجية.
وخفضت مصر عملتها 3 مرات في نحو عام ليصل في السوق الرسمية إلى ما يقرب من 31 جنيها لكنه يزيد عن ذلك كثيرا في السوق السوداء.
وتوصلت مصر إلى اتفق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، لم تصرف منه سوى شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، فيما يتشاور الطرفان في الوقت الحالي على موعد المراجعة الأولى في مصر الذي كان مقررا في آذار، حيث يطالب الصندوق مصر بتسريع الإجراءات المتفق عليها والتي من بينها مرونة سعر الصرف وطرح الشركات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
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