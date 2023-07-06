ملامح دور كتائب الظلّ الإسلامية تتكشّف

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بدأت ملامح الدور الذي تقوم به كتائب الظل الإسلامية لمساعدة الجيش السوداني على مواجهة قوات الدعم السريع تتكشف، وتوالت معلومات تؤكد أنها تسانده في معارك عديدة لتقليل الخسائر في صفوفه ومحاولة إنقاذه من ورطته العسكرية.وذكرت تقارير سودانية خلال اليومين الماضيين أن عناصر النظام السابق التي تقاتل في صفوف الجيش تكبدت خسائر بشرية في معارك أم درمان تجاوزت المئة شخص، من بينهم "أمير المجاهدين" عمار عبدالقادر إبراهيم محنن، وعشرة ضباط برتب مختلفة.ويشير ارتفاع عدد القتلى المحسوبين على كتائب الظل التي تدافع عن نظام حزب المؤتمر الوطني المنحل إلى حجم المشاركة في معارك الجيش، وأن هناك تعاونا واسعا بين قيادته وتنظيمات مسلحة تنتمي إلى الحركة الإسلامية السودانية.وتحرج هذه الأنباء قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي نفى وجود علاقة بينه وبين فلول النظام السابق أو أنه يخوض معركة نيابة عن هذه الفلول، في وقت تمسكت فيه قوات الدعم السريع بروايتها الأولى التي تفيد بوجود تعاون بينهما وأنهما ينويان القيام بانقلاب عسكري لمنع تسليم السلطة إلى حكومة مدنية وتعبيد الطريق لعودة كوادر الرئيس السابق عمر البشير إلى الحكم.ويزيد إعلان كتائب الظل التابعة للنظام السابق مشاركتها في الحرب بجوار الجيش من خطورة المخطط الذي كان الجنرال البرهان ورفاقه يعتزمون تنفيذه لقطع الطريق على الحكم المدني وبقاء السودان أسيرا للحركة الإسلامية وروافدها المتطرفة.