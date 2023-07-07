الجيش السوداني يتكبد خسائر فادحة بدارفور.. والدعم السريع يتقدم

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قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت لقوات من الجيش السوداني بجنوب دارفور، وكبدتها "خسائر فادحة".ونشرت قوات الدعم السريع بيانا على حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيه: "تصدت قواتنا في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس، لمتحرك من قوات الجيش في طريقه إلى مدينة نيالا".وأضاف البيان: "تكبد الطرف الآخر خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، واستسلم العشرات منه".كذلك أكد البيان "الاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي والمركبات".ولقي 20 مدنيا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان، خلال اشتباكات عنيفة جرت الثلاثاء بين الجيش وقوات الدعم السريع.