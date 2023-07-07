هبوط طائرة اضطراريا في كازاخستان.. وهذا ما أوضحته السلطات المصرية





وقال بيان لوزارة الطيران المدني المصرية على "فيسبوك": "صرح مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني بأن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة (ريد سي) من طراز بوينغ 737/800 قد هبطت اضطراريا يوم الخميس بمطار أكتوبي بكازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة بمخازن الحقائب".

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وأفاد المصدر بأن الطائرة "كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان وبعد الإقلاع بحوالي ثلاث ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار والتي تفيد بوجود حريق في مخازن الأمتعة بالطائرة، وعلى الفور تم التعامل مع هذا الإنذار على أنه حقيقي وتم اتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليا والتي تطلب إطفاء الحريق والهبوط في أقرب مطار". كشفت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، سبب هبوط طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية في مطار أكتوبي بكازاخستان بشكل اضطراري.وقال بيان لوزارة الطيران المدني المصرية على "فيسبوك": "صرح مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني بأن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة (ريد سي) من طراز بوينغ 737/800 قد هبطت اضطراريا يوم الخميس بمطار أكتوبي بكازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة بمخازن الحقائب".وأفاد المصدر بأن الطائرة "كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان وبعد الإقلاع بحوالي ثلاث ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار والتي تفيد بوجود حريق في مخازن الأمتعة بالطائرة، وعلى الفور تم التعامل مع هذا الإنذار على أنه حقيقي وتم اتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليا والتي تطلب إطفاء الحريق والهبوط في أقرب مطار".

وأكد المصدر أن "قائد الطائرة والطيار المساعد قاموا بتفعيل نظام إطفاء الحريق وتوقفت جميع تحذيرات الإنذار على الطائرة وتم اختيار أقرب مطار للهبوط وهو مطار أكتوبي بكازاخستان وهبطت الطائرة بسلام وذلك حرصا على سلامة الركاب والطائرة، ووفقا للمعايير الدولية التي تنص عليها المنظمة الدولية للطيران المدني".



وأضاف البيان: "تم إنزال جميع الركاب وإخلاء مخازن الأمتعة من الحقائب، كما قام المهندس المرافق للرحلة بتطبيق كافة إجراءات الصيانة والسلامة مع قوات الإطفاء التابعة للمطار والذين قاموا بفحص ومعاينة الطائرة، حيث تبين وجود عطل بجهاز الحريق بكابينة القيادة وتم التأكد من عدم وجود أي آثار لحريق أو دخان في أي من مخازن الأمتعة وأنه إنذار كاذب".



واختتم بالقول: "راجعت سلطات المطار كافة الإجراءات التي تمت من قبل الشركة، وتم التصريح لها بالإقلاع مرة أخرى بعد التأكد من تطبيق كافة المعايير الدولية للصيانة والسلامة الجوية، واستكملت الطائرة رحلتها إلى مطار نور سلطان بكازاخستان".