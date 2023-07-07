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عربي-دولي
المتهمون باعتداءات بروكسل... ما هو مصيرهم؟
Lebanon 24
07-07-2023
|
01:30
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أنهت محكمة الجنايات في بروكسل، الخميس، مرافعات استمرت سبعة أشهر في محاكمة المتهمين بـ "الهجمات الجهادية" التي أودت بحياة 32 شخصا في اذار 2016 في العاصمة البلجيكية، وينتظر أن تصدر أول حكم في تموز الجاري.
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ويفترض أن تصدر أحكام على 10 متهمين بينهم الفرنسي، صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي نفذت الهجمات. وهو يواجه حكما ثانيا بالسجن مدى الحياة بعد الحكم الذي صدر العام الماضي في باريس.
وبعد كلمات أخيرة للمتهمين، أعلنت رئيسة المحكمة، لورانس ماسار، انتهاء الإجراءات بعيد الساعة 21,00 (19,00 ت غ).
ويفترض أن يجيب أعضاء هيئة المحلفين الـ 12 في مكان سري وبمساعدة قضاة المحكمة الثلاثة على حوالى 300 سؤال.
وتوقعت ماسار أن يستغرق عملهم "أياما وربما أسابيع".(الحرة)
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