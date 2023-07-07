استشهاد فلسطينيين.. القوات الاسرائيلية تقتحم نابلس بعد جنين





وجرت اشتباكات عنيفة وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات من الجيش الإسرائيلي داخل حارة الحبلة بنابلس.



وتحاصر قوة خاصة منزلا في البلدة القديمة في نابلس.

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وتم انتشال شابين من وسط نابلس استشهدا خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي أثناء اقتحامه البلدة القديمة بالمدينة.



وكشفت مصادر إسرائيلية، تفاصيل الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة بالضفة الغربية وقتل فيه جندي، في وقت تعالت الأصوات مجددا داخل إسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، على غرار تلك التي حدثت في جنين. اقتحم الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة مدينة نابلس وسط اشتباكات مسلحة.وجرت اشتباكات عنيفة وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات من الجيش الإسرائيلي داخل حارة الحبلة بنابلس.وتحاصر قوة خاصة منزلا في البلدة القديمة في نابلس.وتم انتشال شابين من وسط نابلس استشهدا خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي أثناء اقتحامه البلدة القديمة بالمدينة.وكشفت مصادر إسرائيلية، تفاصيل الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة بالضفة الغربية وقتل فيه جندي، في وقت تعالت الأصوات مجددا داخل إسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، على غرار تلك التي حدثت في جنين.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن منفذ العملية أطلق النار من مسدس كان بحوزته على جندي إسرائيلي وحارس أمن بينما كانا يخضعان سيارته للتفتيش قرب مستوطنة كدوميم، شمالي الضفة الغربية.



وقتل الجندي الإسرائيلي على الفور، بينما أصيب حارس أمن بجروح.