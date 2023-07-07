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الوكالة الذرية: نحرز تقدماً بشأن الوصول إلى زابوريجيا

Lebanon 24
07-07-2023 | 03:29
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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أن الوكالة "تحرز تقدما" بشأن الوصول إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعدما تحدثت كييف عن احتمال وجود متفجرات على سطحها.

وأوضح غروسي في طوكيو "أظن أننا نحرز تقدما"، مشيرا إلى أن مسؤولين زاروا مواقع تشمل أحواض التبريد لكن لم يحصلوا بعد على إذن بزيارة السطح الذي تؤكد أوكرانيا أن عبوات ناسفة محتملة زرعت عليه.
وأعلنت أوكرانيا "تراجع التوتر" حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بعد تبادل اتهامات بين كييف وموسكو هذا الأسبوع بالتخطيط لاستفزازات في المنشأة الذرية.
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وقالت المتحدثة العسكرية نتاليا غومينوك إنّ "التوتر يتراجع تدريجا"، ناسبة ذلك إلى "العمل الجبّار" لجيش كييف والجهود الدبلوماسية "مع شركائنا الأجانب الذين يضغطون" على روسيا.
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