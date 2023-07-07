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صحة

3 وفيات وأكثر من 80 اصابة.. ما هو مرض الجمرة الخبيثة الذي يفتك بهذه الدولة؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 04:15
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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض الجمرة الخبيثة في إندونيسيا إلى ثلاث حالات، وقد تم تأكيد تشخيص الإصابة بهذا المرض لدى 87 شخصا، بحسب بوابة "تريبيون" الإلكترونية الإندونيسية.

 وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق، بأن العشرات من الأشخاص في مقاطعة يوجياكارتا الإندونيسية أصيبوا بالجمرة الخبيثة، وتأكدت أول حالة الوفاة بسبب الفيروس في 5 حيزران الماضي.
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ما هو مرض الجمرة الخبيثة؟
 
الجمرة الخبيثة هو مرض معد مميت عادة ما يصيب الماشية أو الماعز. ويمكن أن يصاب الإنسان بالعدوى فقط من خلال ملامسة الحيوانات المصابة بالجمرة الخبيثة أو عن طريق أكل لحومها.
 
 
وحسب وزارة الصحة الإندونيسية، فإن استهلاك اللحوم الملوثة هو الذي تسبب في تفشي المرض في إندونيسيا.

وقال عمران بامبودي مدير هيئة الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها في وزارة الصحة الإندونيسية:" لقد تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص من الجمرة الخبيثة في المنطقة، بينما تأكد تشخيص إصابة 87 آخرين بعدوى الجمرة الخبيثة".

 ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب تفشي المرض هو أن أول شخص مات بسبب الفيروس أكل لحم بقرته بعد موتها نتيجة الإصابة بالمرض. كما أنه كان يوزع لحوم حيوانات ملوثة على العشرات من سكان منطقته.
 
 
وقد أعلنت سلطات الإقليم أن المنطقة المجاورة القريبة هي منطقة "حمراء" شديدة الخطورة لمدة 120 يوما من لحظة اكتشاف الفيروس ونصحت السكان بتناول اللحوم من الماشية السليمة فقط. (روسيا اليوم)

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