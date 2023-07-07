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عربي-دولي

بينهم نساء وأطفال.. 16 قتيلا في حادث سير في حمص

Lebanon 24
07-07-2023 | 04:45
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توفي فجر اليوم 16 شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر، بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.

وقال مسؤول في الدفاع المدني في حمص إن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان.
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وبعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث. (سكاي نيوز)
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