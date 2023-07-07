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كتبت "سكاي نيوز" يكشف الوضع الميداني للحرب في أوكرانيا، فشل الهجوم المضاد، حتى الآن، في تحقيق هدفه الخاصة باستعادة أراضٍ سيطرت عليها روسيا، فيما يخطط حلف الناتو لإرسال قوات إلى كييف "لإنقاذ" الوضع.وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بأن الهجوم "ليس سريعا"، وإن استدرك بأن قوات كييف "تتقدم"، فيما وصفت كييف، الأحد، الوضع بالمعقد، وبررت تأخرها بأن "الهجوم الرئيسي لم يأت بعد".ويعرض خبير عسكري أوكراني لموقع "سكاي نيوز عربية" أسباب تأخر بلاده في تحقيق هدفها من الهجوم، مشيرا لاستعدادها لشن هجوم آخر "أوسع".وفق الرئيس الأوكراني، فإن الهجوم المضاد يواجه صعوبات بسبب شنه متأخرا، وعدم إمداد الغرب لأوكرانيا بما يلزم من أسلحة، مثل مقاتلات "إف- 16"؛ ما منح روسيا فرصة زرع حقول ألغام حول الجبهات وإعداد خطوط للدفاع، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.وذكرت شبكة "سي.إن.إن"، أن حلفاء أوكرانيا يشعرون بالقلق حيال أن تقدم الهجوم الذي طال انتظاره "يقاس بالأمتار بدلا من الكيلومترات".ويُرجع معهد دراسة الحرب (مقره واشنطن) ذلك إلى أن الجيش الأوكراني لا يحاول حاليا شن عمليات واسعة، ويشن هجمات أصغر على طول الخطوط الأمامية الممتدة ألف كيلو متر؛ لاستنزاف الاحتياطات الروسية قبل شن الهجوم الكبير.وفي تعليقه لـ"سكاي نيوز عربية" يلتمس الخبير العسكري الأوكراني أوليه دانيلوف، لبلاده هذه الأعذار التي عطَّلت الهجوم عن أهدافه، ومنها أن روسيا لغمت ملايين الهكتارات من الأراضي الأوكرانية، حتى الزراعية والغابات والطرقات، وأصبحت مدن محاصرة بالكامل بألغام، مثل زابوريجيا وباخموت وخيرسون.وقال إن القوات الأوكرانية تسير عبر حقول ألغام روسية مميتة محرمة دوليا، وكييف تفتقر للتفوق الجوي؛ ما يعرضها لهجمات جوية متكررة.ورأى أن تأخر السلاح الغربي مّكن الروس من تحصين دفاعاتهم، مشيرا الى أن القوات الروسية استعدت للهجوم الأوكراني منذ شهور، وحصنت بشكل منيع جبهات القتال.ورغم ذلك، يعقد دانيلوف الأمل على استمرار وتطوير الهجوم، مؤكدا أنه "إن كان فشل في مرحلته الأولى، التي تمت بمشاركة 3 ألوية فقط، فإن هذا لا يعني فشل العملية العسكرية برمتها؛ فالجيش يستعد حاليا لشن هجوى أقوى وأوسع".وحسب تقديره، فإن كييف "تريد أن يكون هجومها إستراتيجيا ومخططا للحفاظ على أرواح جنودها، ورغم العقبات، حررت بعض البلدات والقرى، كما أن بطء العمليات من طبيعة الحرب". (سكاي نيوز)