Advertisement

عربي-دولي

تعاون سريّ بين روسيا وإيران... ماذا أنشأت موسكو في جمهورية تتارستان؟

Lebanon 24
07-07-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1085181-638243312034224122.jpg
Doc-P-1085181-638243312034224122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن التعاون السري والوثيق بين موسكو وطهران في مجال صناعة الطائرات من دون طيار مع إيران، قد نجم عنه إنشاء مصنع جديد في جمهورية تتارستان الروسية، حيث حول الكرملين مصنعًا إلى مقر لإنتاج "الدرونز" التي يجري زجها في الجهود القتالية في أوكرانيا.
Advertisement

وأنتجت مؤسسة "الباتروس"، وهي الشركة العاملة في موقع رئيسي للتعاون بين موسكو وطهران، طائرات استطلاع مسيّرة، فيما جرى تسليم قوات الكرملين ما يقرب من 50 "درونز" بقدرات قتالية في شرق أوكرانيا.

ويقع المصنع في قلب شراكة تكنولوجية موسعة مع طهران، التي اعتمدت موسكو على خبرتها لتأسيس قدرة محلية لبناء طائرات مسيرة لدعم غزوها ولتجنب المزيد من العقوبات الغربية.

وقد ازداد النشاط في المنشأة الروسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث أطلق مجموعة باتروس حملة توظيف لمهندسي الطائرات بدون طيار وللمتحدثين باللغة الفارسية القادرين على ترجمة "المستندات التقنية"، وفقًا للإعلانات ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقامت مؤسسة "الباتروس"، وهي مجموعة روسية كانت متخصصة سابقًا في تكنولوجيا الزراعة، ببناء مصنعها الجديد داخل منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة في جمورية تتارستان، وفي هذا الصدد تقول الولايات المتحدة إن ذلك المكان يعد بؤرة الجهود التي تدعمها طهران لتطوير قدرة الكرملين في صنع الطائرات المسيرة. (الحرة)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:01 | 2023-07-07
14:00 | 2023-07-07
13:00 | 2023-07-07
12:53 | 2023-07-07
12:15 | 2023-07-07
12:10 | 2023-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website