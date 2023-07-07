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ستة قتلى في انفجار داخل مصنع للمتفجرات في روسيا

Lebanon 24
07-07-2023 | 06:00
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أوقع انفجار في مصنع للمتفجرات في منطقة سامارا في وسط روسيا ستة قتلى وجريحين، الجمعة، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن فرق الإنقاذ.

وقال مسؤول في أجهزة الانقاذ لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء "وقع انفجار في تشابايفسك في مصنع برومسينتيز. قتل ستة أشخاص وجرح اثنان آخران".
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ويفيد موقع هذا المصنع الإلكتروني أنه ينتج متفجرات لقطاع المناجم ويوظف نحو 1300 شخص، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان انفجار قد وقع في مبنى مصنع للبارود بإقليم تامبوف خلال الشهر الماضي قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت تقارير إخبارية عن حاكم المنطقة مكسيم إيغوروف، وقتها، استبعاد أي فكرة عن هجوم أو تخريب، وفقا لوكالة رويترز.(الحرة)       
المصدر: الحرة
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