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عربي-دولي

"قاتل تويتر"... زوكربيرغ يُسدّد أوّل لكمة قويّة لماسك!

Lebanon 24
07-07-2023 | 08:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا"، اجتذب أكثر من نحو ثلاثين مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق "تويتر" المملوك لإيلون ماسك.

وتصدر "ثريدز"، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر "آب ستور" الخاص بـ"آبل" في بريطانيا والولايات المتحدة.
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ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وقالت جاسمين إنبيرغ كبيرة المحللين لدى "إنسايدر إنتيليجينس": "بدأ النزال، وسدد زوكربيرغ لكمة قوية، بطرق كثيرة، ذلك بالضبط مايمكن توقعه من ميتا، تنفيذ استثنائي وواجهة مستخدم سهلة التصفح".

وأفاد موقع "سيمافور" الإخباري نقلا عن رسالة أوصلها أحد محامي تويتر إلى زوكربيرغ بأن موقع التدوينات القصيرة يهدد بمقاضاة ميتا.

وقال محللون وخبراء إن تعثر "تويتر" يفسح المجال أمام منافس يمتلك موارد مالية ضخمة مثل ميتا، وبالتحديد بسبب امتلاكها مليارات المستخدمين على منصة "انستغرام" وقوتها الإعلانية.

وقال نيكلاس مير، أستاذ التسويق بجامعة تشابمان: "يأتي إطلاق ميتا لثريدز في التوقيت المثالي لمنحها فرصة لمنافسة تويتر وإنزاله من عليائه"، مشيرا إلى الفوضى التي حلت بـ"تويتر" بعدما قيدت الشركة عدد التغريدات التي يمكن قراءتها في اليوم.

وأضاف: "سينطلق ثريدز انطلاقة قوية بسبب أنه يستند إلى منصة انستغرام التي تملك قاعدة مستخدمين ضخمة، وإن قرر مستخدموها استعمال ثريدز، فسرعان ما سيلحق بهم المعلنون". (سكاي نيوز)

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