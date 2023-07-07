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عربي-دولي

رئيس الوزراء الصيني يرى تحسنا في العلاقات مع واشنطن

Lebanon 24
07-07-2023 | 09:30
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 لفت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تحسن محتمل في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، خلال لقاء مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بكين.

وقال لي تشيانغ: "أمس حين وصلتِ إلى مطارنا وخرجت من الطائرة، رأينا قوس قزح ... أعتقد أن هذا يمكن أن ينطبق أيضا على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة". مضيفا: "بعدما شهدنا فترة من الرياح والمطر، نرى يمكننا بالتأكيد أن نرى قوس قزح"، على ما" افادت وكالة الصحافة الفرنسية".
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