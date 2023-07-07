رئيس الوزراء الصيني يرى تحسنا في العلاقات مع واشنطن

لفت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تحسن محتمل في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، خلال لقاء مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بكين.



وقال لي تشيانغ: "أمس حين وصلتِ إلى مطارنا وخرجت من الطائرة، رأينا قوس قزح ... أعتقد أن هذا يمكن أن ينطبق أيضا على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة". مضيفا: "بعدما شهدنا فترة من الرياح والمطر، نرى يمكننا بالتأكيد أن نرى قوس قزح"، على ما" افادت وكالة الصحافة الفرنسية".

Advertisement