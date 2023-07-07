انطلقت من مطار عربيّ... هبوط طائرة إضطرارياً فما الذي جرى على متنها؟

أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر، أن طائرة تابعة لإحدى الشركات الطيران المصرية الخاصة من طراز "بوينغ" قد هبطت اضطراريا في كازاخستان، إثر إنذار كاذب بحريق.

وكانت الطائرة متّجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان في كازاخستان، وبعد الإقلاع بحوالي 3 ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار والتي تفيد بوجود حريق داخل مخازن الأمتعة في الطائرة. (سبوتنيك)