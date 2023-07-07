إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة شمال غرب نابلس

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أصيب عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة في برقة شمال غرب نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لإصابات بالاختناق، واحتراق بعض الأشجار والمشروعات بفعل قنابل الغاز".وانطلقت المسيرة من بلدة برقة، بمشاركة متضامنين أجانب للمطالبة بتفكيك وإزالة الأبنية الاستيطانية المقامة على أراضي جبل القبيبات المقامة عليه مستوطنة "حومش"، بحسب "وفا".